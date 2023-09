Η αναμέτρηση της Ρουμανίας με το Κόσοβο στον 9ο προκριματικό όμιλο του Euro 2024 διεκόπη στο 17‘, λόγω πανό με πολιτικά μηνύματα κατά των φιλοξενούμενων. Ο Μεγκρίμ Βοϊβόντα του Κοσόβου σχημάτισε τον αλβανικό αετό με τα χέρια του.

Αυτό το ματς δεν “μύριζε” μόνο μπαρούτι, αλλά πήρε τελικά και φωτιά. Διακοπή είχαμε στην αναμέτρηση της Ρουμανίας με το Κόσοβο για τα προκριματικά του Euro 2024, με τον διαιτητή να στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια για πανό και συνθήματα κατά των φιλοξενούμενων!

Οι Ρουμάνοι οπαδοί και έγραφαν στα πανό τους μηνύματα όπως «το Κόσοβο είναι Σερβία», αλλά και «η Μολδαβία είναι Ρουμανία». Παράλληλα, στην ”Arena Nationala” του Βουκουρεστίου ακούστηκαν δεκάδες συνθήματα κατά του Κοσόβου.

Στο 17′ ο διαιτητής διέκοψε τον αγώνα για να γίνουν οι απαραίτητες συστάσεις έγιναν, ενώ παίκτες της Ρουμανίας πλησίασαν τους οπαδούς στο πέταλο, ζητώντας τους να… φερθούν κόσμια και να κατεβάσουν τα πανό. Αυτό δεν έγινε και πέντε λεπτά αργότερα ο διαιτητής Ντελαζό έστειλε τους παίκτες των δύο ομάδων στο αποδυτήρια.

Κατά την έξοδο των παικτών του Κοσόβου, ο Μεγκρίμ Βοϊβόντα σχημάτισε με τα χέρια του τον αλβανικό αετό, ως αντίδραση στα πανό των Ρουμάνων που έγραφαν ότι “το Κόσοβο είναι Σερβία”. Το ματς ξεκίνησε και πάλι μετά από περίπου σαράντα λεπτά.

Riot police and RO NT security officials are talking to the ultras. pic.twitter.com/odiwDOiE9j