Η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο πήρε τη νίκη με 2-0 επί της Ισλανδίας και ολοκλήρωσε με το απόλυτο 10/10 τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Euro 2024, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στην τελική φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Ο Μπρούνο Φερντάντες και ο Ρικάρντο Χόρτα από ασίστ του Κριστιάνο Ρονάλντο, πέτυχαν τα δύο γκολ της Πορτογαλίας, που έβαλαν το… κερασάκι στην τούρτα της πρόκρισης από τα προκριματικά του Euro 2024. Η Ισλανδία αντίθετα, έμεινε στην 4η θέση του 10ου ομίλου, πίσω και από το Λουξεμβούργο, που ολοκλήρωσε τη δική του καλύτερη πορεία της ιστορίας του, με νίκη 1-0 στο Λίχτεσταϊν.

Ricardo Horta scored the second goal for Portugal.



