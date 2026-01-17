Προμηθέας Πάτρας – Πανιώνιος 87-91: Δεύτερη διαδοχική νίκη στη GBL για τους «κυανέρυθρους»

Ο Πανιώνιος έκανε τη δεύτερη σερί νίκη του στην GBL, αφού έφυγε με το ροζ φύλλο αγώνα από την Πάτρα με 91-87 κόντρα στον Προμηθέα για την 15η αγωνιστική.

Ο Γουότσον έκανε τρομερή εμφάνιση στη νίκη του Πανιωνίου πετυχαίνοντας 26 πόντους, ενώ μάζεψε και 13 ριμπάουντ για να κάνει double double. Ο Κρούζερ δεν πήγε πίσω για την ομάδα του Μάρκοβιτς μιας και πέτυχε 21 πόντους κόντρα στον Προμηθέα.

Ο Γκρέι ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 30 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, όμως δεν έφτανε για να δώσει τη νίκη στην ομάδα του. Ο Κόλεμαν ήταν ο δεύτερος καλύτερος για τους γηπεδούχους με 15 πόντους.

Ο Πανιώνιος έκανε την τρίτη του νίκη στη GBL και έφτασε τον Κολοσσό στη βαθμολογία, ο οποίος όμως έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Ο Προμηθέας Πάτρας είναι 5ος με ρεκόρ 6-8.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-27, 43-47, 67-70, 87-91

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Κόλεμαν 15 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Πλώτας 6 (4 ριμπάουντ), Μπαζίνας 10 (1/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη), Σκληρός, Γκρέι 30 (6/10 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 12/13 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 5 κλεψίματα), Χάρις 6, Τάκερ 10 (3/11 τρίποντα), Λάγιος 2 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπέλο 1, Καραγιαννίδης 7 (7 ριμπάουντ), Σταυρακόπουλος.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Μάρκοβιτς): Γουάτσον 26 (12/14 δίποντα, 2/6 βολές, 13 ριμπάουντ, 2 λάθη, 2 μπλοκ), Λέμον, Τόμασον 9 (1/4 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 4/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Κρούζερ 21 (3/9 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκίκας 2, Τέιλορ 10 (1/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Τσαλμπούρης 11 (0/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Λούις 5 (1), Γόντικας, Πατρίκης, Νικολαΐδης 7 (1).