Προπονητής Μπράιτον για τον Στέφανο Τζίμα: «Θα μείνει εκτός για μήνες»

Ο Στέφανος Τζίμας στάθηκε άτυχος στο πρώτο του παιχνίδι ως βασικός με τη φανέλα της Μπράιτον στην Premier League, καθώς σε μία φάση πάτησε άσχημα και τραυματίστηκε στο γόνατο.

Ο τραυματισμός του δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός, όμως ο Χιουρτζέλερ, αναφέρθηκε σε αυτόν λέγοντας ότι «ο Στέφανος Τζίμας θα μείνει εκτός για μήνες» και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μεταγραφής επιθετικού τον Ιανουάριο.

«Ο τραυματισμός του Τζίμα χρειάζεται περαταίρω αξιολόγηση, αλλά φαίνεται μακροπρόθεσμος. Έχει κάνει μία υπερηχογραφική εξέταση, αναμένεται άλλη μία, αλλά θα μείνει εκτός για μήνες», ανέφερε αναλυτικά ο προπονητής της Μπράιτον.

Όλα αυτά μόλις μία βδομάδα μετά το πρώτο του γκολ στην Premier League.