Προπονητής χαστούκισε την 8χρονη κόρη του επειδή έχασε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Τάε Κβον Ντο

Απαράδεκτη ενέργεια από τον προπονητή και πατέρα της 8χρονης αθλήτριας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Τάε Κβον Ντο Παίδων στα Τίρανα.

Το σοβαρό περιστατικό βίας έγινε κατά τη διάρκεια του αγώνα της μικρής αθλήτριας Βαλίνα Φετίου, η οποία εκπροσώπησε το Κόσοβο στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Τάε Κβον Ντο, στην κατηγορία κοριτσιών ηλικίας 6-8 ετών.

Η Βαλίνα έχασε από τη Σέρβα αθλήτρια, Νίνα Σάβιτς, και αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, ο πατέρας της και προπονητής τη χαστούκισε.

8-year-old Kosovar taekwondo athlete was slapped by her father and coach, Valmir Fetiu, during the European Cadet & Children’s Championship in Tirana. Fetiu said that the slap was meant “only to calm her down” after she lost in the final to a Serbian opponent. pic.twitter.com/VxZyLcP07X