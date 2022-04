Ο Μικαέλ Κουαμέ προχώρησε πρόσφατα σε μια απίστευτη κίνηση, χαστουκίζοντας τον Γκανέζο Ραφαέλ Νιλ Ανκρα, μετά την ήττα του σε αγώνα Juniors στην Γκάνα. Ο Γάλλος τενίστας προσπάθησε να δικαιολογήσει την πράξη του, αλλά δεν μπορούμε να πούμε πως μας… έπεισε!

Το τραγικό περιστατικό έγινε στο Tennis Foundation Ghana Open. Το Νο1 του ταμπλό και Νο606 στον κόσμο, Μικαέλ Κουαμέ, χαστούκισε τον αντίπαλό του, Γκανέζο, Ραφαέλ Νι Ανκρά (Νο 1708 στον κόσμο) τη στιγμή που οι δύο παίκτες βρέθηκαν στο φιλέ για την καθιερωμένη χειραψία στο τέλος του αγώνα.

Ακολούθησε ένα… χάος, με τους συμπατριώτες του Γκανέζου να εισβάλλουν μέσα στο court και τον Κουαμέ να τρέπεται σε φυγή, για να αποφύγει τα χειρότερα.

Number 1 seeded player Michael Kouame from France 🇫🇷 slaps Raphael Nii Ankrah 🇬🇭 after losing in the ongoing TGF ITF jnrs world tour at the Accra sports stadium pic.twitter.com/pj4WjfifXZ