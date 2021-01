Πρώτα teaser από το νέο Space Jam με τον Λεμπρόν Τζέιμς (pic, vid)

Ο Λεμπρόν Τζέιμς πήρε τη θέση του Μάικλ Τζόρνταν ως ο κορυφαίος παίκτης του NBA και θα κάνει το ίδιο και ως πρωταγωνιστής της θρυλικής ταινίας Space Jam.

Ο Μπαγκς Μπάνι και η παρέα του ενώθηκαν ξανά με ένα είδωλο του μπάσκετ για την ταινία “Space Jam: Η Νέα Κληρονομιά”, με τον “Βασιλιά” να ετοιμάζεται για τον πρώτο πρωταγωνιστικό ρόλο του στη μεγάλη οθόνη.

Η παραγωγή έχει ήδη ολοκληρωθεί και αναμένεται η ημερομηνία προβολής της στις αίθουσες, με τα πρώτα teaser να έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους, αυξάνοντας την αγωνία του κοινού.

First look at @KingJames in ‘Space Jam: A New Legacy’ 🐰



