Σε ένα δραματικό φινάλε στο τουρκικό πρωτάθλημα, η Μπεσίκτας ήταν αυτή που κατέκτησε τον τίτλο στη Superlig, χάρη στην καλύτερη διαφορά τερμάτων, από τη Γαλατασαράι, που έμεινε στη δεύτερη θέση.

Οι “μαυραετοί” χρειάστηκαν ένα γκολ του Γκεζάλ με πέναλτι στο 69′ για να πάρουν τη νίκη τίτλου επί της Γκεζτέπε με 2-1 και σε συνδυασμό με το 3-1 της “Τσιμ Μπομ” επί της Μαλάτιασπορ, να κατακτήσουν το πρωτάθλημα για ένα γκολ.

Η Μπεσίκτας τελείωσε τη σεζόν με +45 γκολ έναντι +44 της Γαλατασαράι, με την οποία και ισοβάθμισε στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας ως τρίτη με μόλις δύο βαθμούς λιγότερους, τη Φενέρμπαχτσε του Πέλκα.

Beşiktaş win the Süper Lig on goal difference… by ONE GOAL 😲🇹🇷 pic.twitter.com/ekfCS0LcJ6