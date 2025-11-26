Πρώτη φορά η αφή Ολυμπιακής Φλόγας έγινε μέσα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας – Ξεκίνησε το ταξίδι για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026

Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία για το Μιλάνο, όπου θα γίνουν οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2026. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής ήταν ο πρώτος λαμπαδηδρόμος. Η τελετή πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο εσωτερικό χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου, καθώς οι προβλέψεις για τον καιρό δεν επέτρεψαν να τελεστεί στο Αρχαίο Στάδιο της Ολυμπίας.

Η Τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας ξεκίνησε με ομιλίες των επισήμων στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Η αλλαγή χώρου κρίθηκε απαραίτητη, λόγω των προβλέψεων για τις καιρικές συνθήκες στο στο Αρχαίο Στάδιο της Ολυμπίας. Η αφή της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ολοκληρώθηκε με την Πρωθιέρεια, Μαίρη Μηνά να παραδίδει τη Φλόγα στον Πέτρο Γκαϊδατζή, χάλκινο Ολυμπιονίκη στην κωπηλασία.

Στην Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, παρέστησαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, ο επίτιμος πρόεδρος της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Milano Cortina, Τζιοβάνι Μαλαγκό, το μέλος της ΔΟΕ στην Ελλάδα, Σπύρος Καπράλος, o Aναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Αριστείδης Παναγιωτόπουλος και πολλοί άλλοι επίσημοι.

Το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας ξεκίνησε από την Πρωθίερεια, με τον Πέτρο Γκαϊδατζή να την παραλαμβάνει για να περάσει από κάθε πλευρά της χώρας μέχρι να καταλήξει στο Μιλάνο, όπου θα πραγματοποιηθούν οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Ο Έλληνας κωπηλάτης παρέδωσε στη συνέχεια την Δάδα στην πρώτη Ιταλίδα Λαμπαδηδρόμο, Στεφανία Μπελμόντο (σ.σ. δις Ολυμπιονίκη στο σκι αντοχής το 1992 και το 2002), ενώ ακολούθησε ο Άρμιν Ζέγκελερ, δύο φορές Ολυμπιονίκης στο έλκηθρο (2006, 2010).

Ο Ισίδωρος Κούβελος στον χαιρετισμό του είπε: «Σήμερα, σε αυτή την ιερή γη, μια γη όπου ο ίδιος ο χρόνος φαίνεται να σταματά, όπου οι πέτρες εξακολουθούν να ψιθυρίζουν τις ιστορίες των πρώτων αθλητών είμαστε όλοι εδώ μαζί, για άλλη μια φορά, για ένα Φως που δεν ανήκει σε ένα έθνος, αλλά σε όλη την ανθρωπότητα.

Για τους αρχαίους, η φωτιά ήταν ένα δώρο από τους Θεούς, ένα σύμβολο ζωής, αγνότητας και αλήθειας. Αλλά, δεν είναι πλέον θεϊκή φωτιά. Είναι μια ανθρώπινη φωτιά η φωτιά του θάρρους, της ενότητας, της συμφιλίωσης. Αλλά η Φλόγα που άναψε, φέρει ένα βαθύτερο νόημα που διαμορφώθηκε από αιώνες αγώνα, ελπίδας και ανθρώπινης εξέλιξης.

Αν σήμερα οι άνεμοι και τα σύννεφα μας παρότρυναν να ανάψουμε νωρίς τη Φλόγα, ας είναι ένα σημάδι ότι η Ολυμπία ανήκει σε όλα τα στοιχεία: τον ήλιο, τον άνεμο, τη βροχή και την ιερή φωτιά. Και ακριβώς πίσω μας, στέκεται η Νίκη του Παιωνίου, το φτερωτό σύμβολο της νίκης, που κάποτε υψωνόταν για να γιορτάσει τον θρίαμβο σε έναν κόσμο πολέμων.

Σήμερα βλέπει ένα διαφορετικό είδος κατάκτησης: όχι την ήττα ενός εχθρού, αλλά τη νίκη της ειρήνης επί της σύγκρουσης, του ανθρώπινου πνεύματος επί των δικών του περιορισμών».

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Αριστείδης Παναγιωτόπουλος που τόνισε ότι «Η αφή της Φλόγας μάς επιτρέπει να μιλήσουμε ξανά για τις αξίες που δίνουν προσανατολισμό στην ανθρωπότητα. Αξίες που γεννήθηκαν και σφυρηλατήθηκαν εδώ. Αξίες που αναγνωρίζονται ως θεμέλιο της κοινής μας μοίρας. Η συναδέλφωση. Ο σεβασμός στη ζωή. Η δικαιοσύνη. Η αριστεία. Η ευγενής άμιλλα. Η ειρήνη.»