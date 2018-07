Πρώτο Μουντιάλ χωρίς Γερμανία, Βραζιλία κι Αργεντινή στα ημιτελικά!

Η Βραζιλία δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Βελγίου στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2018 κι αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Έτσι, το Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας έγινε το πρώτο στην ιστορία της διοργάνωσης που δεν θα έχει στους «4» μία εκ των Γερμανία, Αργεντινή και Βραζιλία, τριών από τις μεγαλύτερες υπερδυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Ακόμα, μετά την αποκλεισμό της Βραζιλίας, θα έχουμε για πρώτη φορά μετά το Μουντιάλ του 2006 στη Γερμανία, μόνο ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες, ενώ για τέταρτη σερί διοργάνωση ο τίτλος του παγκόσμιου πρωταθλητή θα μείνει στην Ευρώπη. Το 2006 κατέκτησε το τρόπαιο η Ιταλία, το 2010 η Ισπανία, το 2014 η Γερμανία και φέτος μία εκ των Γαλλία, Βέλγιο, Αγγλία, Σουηδία, Κροατία και Ρωσία.

First World Cup ever at which none of Germany, Argentina or Brazil make the semis … and they all got eliminated in the same stadium. Wow. https://t.co/M0enSz7Mmn

— Sam Kelly (@HEGS_com) July 6, 2018