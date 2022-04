Ο Κώστας Τσιμίκας είναι πολύ πιθανό να μην αγωνιστεί στον πρώτο ημιτελικό του Champions League ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Βιγιαρεάλ.

Ο διεθνής Έλληνας μπακ απουσίαζε από την τελευταία προπόνηση της Λίβερπουλ πριν τον κρίσιμο αγώνα με την ισπανική ομάδα

Ο λόγος της απουσίας του από την προπόνηση δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός, με τον Τσιμίκα να είχε πολλές πιθανότητες να αγωνιστεί βασικός κόντρα στη Βιγιαρεάλ.

Μένει να φανεί αν τελικά ο Κώστας Τσιμίκας θα βρίσκεται στη διάθεση του Γιούργκεν Κλοπ για το παιχνίδι της Τετάρτης του Πάσχα (27/4).

