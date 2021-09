Η κατηγορία super featherweight της πυγμαχίας στην Ιταλία έχει νέο πρωταθλητή. Ο Χασάν Μουρντίν πήρε μια τεράστια νίκη με… κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις.

Ο Χασάν Νουρντίν νίκησε τον Μισέλ Μπροΐλι και κατέκτησε τον τίτλο στην κατηγορία super featherweight της πυγμαχίας στην Ιταλία, δίνοντας παράλληλα -με τον δικό του τρόπο- και ένα “χτύπημα” στον ναζισμό.

Ο μαροκινής καταγωγής, Νουρντίν δήλωσε σοκαρισμένος από τις πεποιθήσεις του αντιπάλου του. Μεταξύ άλλων, ο Μπροΐλι φέρει στο κορμί του τατουάζ με τη σημαία των SS, το Totenkopf, τον αριθμό 88 και το σήμα μία οργάνωσης σκίνχεντ από τη Βενετία.

«Όταν μπήκα στο ρινγκ και είδα τα τατουάζ, έπαθα σοκ. Είναι ακραίο, δεν υπάρχει δικαιολογία, ένιωσα αηδία, για να μην αναφερθώ στους θεατές που χαιρετούσαν φασιστικά. Πάντως δεν κρύβω πως το να νικήσω έναν τέτοιο αντίπαλο αξίζει διπλά» ανέφερε ο Νουρντίν.

Παράλληλα, πολλοί φίλοι του αθλήματος διαμαρτυρήθηκαν στη διοργανώτρια αρχή για το ότι επετράπη η συμμετοχή του Μπροΐλι.

