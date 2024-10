Ράφα Ναδάλ: Ο «Βασιλιάς» του Roland Garros και η κόντρα του με τον Ρότζερ Φέντερερ, που άφησε εποχή στο τένις

Το “βασίλειό” του ήταν το Roland Garros. Εκεί έκανε “bullying” σε κάθε αντίπαλο και δημιούργησε το θρύλο του. Ο Ράφα Ναδάλ λέει “αντίο” στο τένις, έχοντας βοηθήσει το άθλημα να αλλάξει επίπεδο και -παράλληλα- δώσει μια μεγάλη κόντρα με τον -μετέπειτα καλό του φίλο- Ρότζερ Φέντερερ.

Μια απόφαση που όλοι οι φίλοι του τένις περίμεναν, αλλά παράλληλα δεν ήθελαν να την δουν να ξεστομίζεται ή να γράφεται. Αφού το σκέφτηκε καλά και “ζύγισε” όλα τα δεδομένα, ο Ράφα Ναδάλ ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση.

Ο 38χρονος θρύλος του τένις γνωστοποίησε πως σκοπεύει να βάλει τέλος στη σπουδαία καριέρα του το προσεχή Νοέμβριο, μετά τους αγώνες με την Ισπανία για το Davis Cup Finals. Μέσα στο “σπίτι” του, όπως θα ήθελε. Για να αποθεωθεί από τους συμπατριώτες του, από φίλους και αντιπάλους, έχοντας κερδίσει τον σεβασμό όλων με όσα πέτυχε.

“Είναι μια δύσκολη στιγμή, αλλά τα τελευταία χρόνια, ειδικά τα δύο προηγούμενα, είχα πολλά προβλήματα τραυματισμών κι αυτό δεν με αφήνει να συνεχίσω στο επίπεδο που επιθυμώ”, τόνισε ο Ισπανός σούπερ σταρ του παγκόσμιου τένις, που έχει στην κατοχή του 22 τρόπαια από τουρνουά Grand Slam.

Άλλωστε, το είχε παραδεχθεί αρκετές φορές. Δεν θα συνέχιζε, χωρίς να μπορεί να είναι ανταγωνιστικός. Δεν ήταν ποτέ του στιλ του κάτι τέτοιο. Ο Ράφα Ναδάλ δεν μπόρεσε να επιστρέψει ποτέ στο επίπεδο που θα ήθελε, μετά και το τελευταίο χειρουργείο που έκανε (είχε τραυματιστεί στον λαγονοψοΐτη), τα προβλήματα στο ταλαιπωρημένο του κορμί δεν σταμάτησαν κι έτσι… ήρθε το πλήρωμα του χρόνου.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi