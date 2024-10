Ράφα Ναδάλ: Το ανεπανάληπτο ρεκόρ στο Roland Garros και η «μυθική» είσοδος στο Παρίσι

Ο Ράφα Ναδάλ ανακοίνωσε το τέλος της τεράστιας καριέρας του και… κρέμασε την ρακέτα του ως ένας από τους κορυφαίους αθλητές στην ιστορία του παγκόσμιου τένις, αλλά και ο μακράν Νο1 όλων των εποχών στο Roland Garros.

Η επιτυχία του Ράφα Ναδάλ στο Roland Garros είναι ανεπανάληπτη στην ιστορία του αθλήματος, καθώς κανένας τενίστας δεν έχει συνδεθεί ποτέ με ένα τουρνουά, όπως ο Ισπανός με το γαλλικό Γκραν Σλαμ.

Στα κορτ του Παρισιού, ο Ναδάλ πανηγύρισε για πρώτη φορά στην καριέρα του ένα major τίτλο το 2005 και δεν… κοίταξε ξανά πίσω του, “κυριαρχώντας” απόλυτα τα επόμενα χρόνια.

Ο Ράφα Ναδάλ, ο Ρότζερ Φέντερερ και ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποτέλεσαν την πιο σπουδαία τριάδα στην ιστορία του τένις, καθώς όλοι τους παρέμεινε στο top επίπεδο για πάνω από μία δεκαετία, “σαρώνοντας” όλους τους τίτλους στα τέσσερα Γκραν Σλαμ.

Η επιτυχία του Ράφα Ναδάλ στο Roland Garros δεν μοιάζει με καμία άλλη και ακούγεται αδιανόητη ακόμη και για όλους τους οπαδούς του που την έζησαν μέσα στο πέρασμα του χρόνου.

Από το 2005 μέχρι και το 2022, ο Ισπανός τενίστας κατέκτησε 14 φορές τον τίτλο στο Παρίσι, με μόνο τρία τρόπαια να μην καταλήγουν στα χέρια του σε ένα απίστευτο διάστημα 18 ετών. Μόνο ο Τζόκοβιτς (δις), ο Φέντερερ και ο Βαβρίνκα κατάφεραν να κατακτήσουν το Roland Garros στην εποχή του Ναδάλ, με τη μία από τις τέσσερις φορές να αποσύρεται ως τραυματίας. Χαρακτηριστικό της ιστορικής επιτυχίας του στο γαλλικό Όπεν είναι ότι η μόνη ανάλογη είναι του “Νόλε” στην Αυστραλία, όπου έχει όμως μόνο 10 τίτλους σε 16 χρόνια.

14 thanks for the millions of memories 🧡 pic.twitter.com/P1CPPSJfVC