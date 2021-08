Ο Ραούλ Χιμένες πρωταγωνίστησε σε έναν από τους πιο τρομακτικούς τραυματισμούς, στον περσινό αγώνα της Γουλβς με την Άρσεναλ, όπου και χτύπησε στο κεφάλι του σε σύγκρουση με τον Νταβίντ Λουίζ.

Ο Μεξικανός επιθετικός έχει επιστρέψει στην αγωνιστική δράση και πρόσφατα σκόραρε και με κεφαλιά, αλλά όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε συνέντευξή του στον Guardian, οι γιατροί του είπαν ότι είναι θαύμα που είναι ζωντανός, με την περιγραφή του να είναι ανατριχιαστική.

«Οι γιατροί είπαν πως είναι θαύμα ότι είμαι εδώ. Υπήρχε κάταγμα κρανίου, το οστό έσπασε και υπήρχε λίγη αιμορραγία μέσα στον εγκέφαλο. Έσπρωχνε τον εγκέφαλό μου προς τα μέσα και αυτός είναι ο λόγος που η επέμβαση έπρεπε να είναι γρήγορη. Έγινε πραγματικά μια πολύ καλή δουλειά από τους γιατρούς.

Δεν με είχε τρομάξει η φάση. Είχα ζητήσει να δω κι άλλα βίντεο, από άλλες λήψεις. Για κάποιον λόγο δεν είχα πρόβλημα να βλέπω τα βίντεο, ενώ άλλες φορές βλέπουμε έναν τραυματισμό στον αστράγαλο, ούτε καν δικό μας, και μας σοκάρει.

Όταν επέστρεψα στις προπονήσεις, τον Μάρτιο, είχε πλάκα γιατί οι συμπαίκτες μου δεν επιτρεπόταν να μου κάνουν φάουλ και ήταν λες και ήμουν ο καλύτερος στον κόσμο.

Τώρα φοράω προστατευτικό στο κεφάλι, αλλά αν ήταν στο χέρι μου θα το έβγαζα. Οι γιατροί όμως επέμειναν πως είναι πιο επικίνδυνο για μένα να τραυματιστώ παρά για τους άλλους παίκτες».

Raúl Jiménez: ‘The doctors told me it was a miracle to still be there’ | interview by @Paul_Doyle https://t.co/89U2I8RmUt