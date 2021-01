Ράσφορντ: Απογοητευμένος με τα σχολικά γεύματα της κυβέρνηση (pics)

Την απογοήτευση του για την ποσότητα τροφίμων, που διατέθηκαν σε οικογένειες παιδιών -που αυτή την περίοδο κάνουν τηλεκπαίδευση, λόγω κορονοϊού- εμφανίστηκε ο Μάρκους Ράσφορντ.

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάρκους Ράσφορντ, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον, για τα σχολικά γεύματα που στέλνονται σε παιδιά που κάνουν μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης.

Με ανάρτησή του στο twitter, ο Άγγλος επιθετικός εξέφρασε την ενόχλησή – απογοήτευση του για τη… φτωχή εικόνα του γεύματος (ελάχιστα τρόφιμα που δεν αντιστοιχούν στο ποσό των 30 λιρών που υποτίθεται πως κοστίζει κάθε πακέτο).

Θυμίζουμε ότι το περασμένο έτος ο Ράσφορντ ανέλαβε την πρωτοβουλία, για την διατήρηση του συστήματος διανομής κουπονιών σχολικών γευμάτων κατά την διάρκεια της καραντίνας και το κλείσιμο σχολείων, το οποίο αρχικά είχε διακοπεί από την αγγλική κυβέρνηση.

Η δράση του Ράσφορντ, έφθασε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι το πρωθυπουργικό γραφείο και «ανάγκασε» τον Μπόρις Τζόνσον να αναθεωρήσει την απόφαση του. Ηταν μία ενέργεια που αναγνωρίσθηκε από την παγκόσμια κοινότητα, ακόμη και από την Βασίλισσα Ελισσάβετ Β`, η οποία έχρισε τον Ράσφορντ, μέλος του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, ως φόρο τιμής στον αγώνα του κατά της παιδικής φτώχειας.

«3 ημέρες φαγητού για μία οικογένεια…Δεν είναι αρκετό. Πως περιμένουμε μετά τα παιδιά να κάνουν μάθημα; Για να μην αναφερθούμε στους γονείς που πολλές φορές καλούνται να κάνουν μάθημα στα παιδιά νηστικοί, δίνοντας προτεραιότητα στα παιδιά τους. Πρέπει να το κάνουμε καλύτερα. Είμαστε στο 2021», γράφει στην ανάρτησή του ο Άγγλος φορ.

Then imagine we expect the children to engage in learning from home. Not to mention the parents who, at times, have to teach them who probably haven’t eaten at all so their children can…



We MUST do better. This is 2021 https://t.co/mEZ6rCA1LE