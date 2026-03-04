Ραζνάτοβιτς: «Μέσα στο Top 10 προπονητών ο Τρινκιέρι, δημιουργείται κάτι μεγάλο στον ΠΑΟΚ»

Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε με κάθε επισημότητα των Αντρέα Τρινκιέρι και ο γνωστός μάνατζερ, Μίσκο Ραζνάτοβιτς ήταν παρών στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Ραζνάτοβιτς έκανε μάλιστα και δηλώσεις σε εκπροσώπους των Μέσων στην Θεσσαλονίκη και τόνισε ότι ο Τρινκιέρι, που ήταν απολαυστικός στις δηλώσεις του, είναι μέσα στους 10 καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη, ενώ τόνισε ότι κάτι μεγάλο γίνεται στον ΠΑΟΚ.

Οι δηλώσεις του Σέρβου μάνατζερ

«Ο ΠΑΟΚ παίζει αυτή τη χρονιά στο FIBA Europe Cup, αλλά του χρόνου θα παίζει σε κάτι μεγαλύτερο. Έχω εξαιρετική άποψη για τον Τρινκιέρι, είναι μέσα στους 10 καλύτερους προπονητές. Γενικά, σε αυτές τις καταστάσεις δεν πηγαίνω σε συνεντεύξεις παρουσίασης προπονητών, αλλά ήθελα να έρθω εδώ γιατί έχω την αίσθηση ότι κάτι μεγάλο γίνεται εδώ, όχι μόνο για το ελληνικό μπάσκετ αλλά και για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Είμαι πολύ περήφανος και ενθουσιασμένος, θα υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός πλέον στο ελληνικό πρωτάθλημα, τώρα είμαι σίγουρος ότι το ελληνικό μπάσκετ θα είναι πιο ανταγωνιστικό. Όταν ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός θα ακολουθήσει και ο Άρης και οι άλλες ομάδες και θα κάνουν πολύ πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με όσα γίνονται εδώ».

Για τις μεταγραφές των Χουγκάζ και Άλεν: «Με προσέγγισαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και ήθελαν πολύ να πάρουν τον Άλεν και τον Χουγκάζ, αυτή η συνεργασία ήταν πολύ καλή και επαγγελματική. Βοήθησαν πολύ, γιατί είδα πόσο ήθελαν να γίνουν αυτές οι κινήσεις, πόσο πολύ θέλουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ να ενισχυθούν και να είναι ανταγωνιστικοί».