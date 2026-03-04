Τρινκιέρι: «Αγάλι – αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι, ο ΠΑΟΚ θέλει να παίξει στην Euroleague»

Ο Αντρέα Τρινκιέρι παρουσιάστηκε από τον ΠΑΟΚ, όπου θα αναλάβει την τεχνική του ηγεσία από την επόμενη σεζόν και εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετος και χαρούμενος.

Ο ΠΑΟΚ θέλει με τον Τρινκιέρι να επιστρέψει σε ημέρες χαράς, όπως τόνισε και ο Ιταλός στη συνέντευξη Τύπου. Ο Παντελής Μπούτσκος έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία του δικεφάλου μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Ιταλός προπονητής προκάλεσε ενθουσιασμό στην αίθουσα, όταν ξεστόμισε την παροιμία στα ελληνικά «αγάλι – αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι», κάνοντας άπαντες να χειροκροτήσουν. Στην παρουσίαση του Ιταλού βρέθηκε και ο Σέρβος μάνατζερ, Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Οι δηλώσεις του Ιταλού προπονητή

Για το πώς προέκυψε η συμφωνία με τον ΠΑΟΚ: «Καλησπέρα. Πρώτα απ’ όλα ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο για τα καλά του λόγια. Όταν ταξίδευα σήμερα για να έρθω στη Θεσσαλονίκη, προσπαθούσα να καταλάβω τα συναισθήματά μου. Ένα νέο ταξίδι ξεκινάει, οπότε προσπαθείς να καταλάβεις πώς αισθάνεσαι. Αισθάνομαι ενθουσιασμένος, έχω ενέργεια, είμαι πολύ ενθουσιασμένος.

Ο πρόεδρος είναι εδώ για την παράδοση αυτής της ομάδας. Δεν είναι κάτι που το βρίσκεις στο σούπερμάρκετ. Νιώθω ενέργεια και ευθύνη. Και επειδή σε όλους αρέσουν οι ιστορίες, θα σας πω. Την προηγούμενη εβδομάδα με πήρε ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς και μου είπε ότι ήθελε να μιλήσω μα έναν συγκεκριμένο άνθρωπο. Με το αφεντικό. Πήρε το αεροπλάνο και ήρθε στο Μιλάνο.

Συναντηθήκαμε και μου είπε πράγματα που με ιντρίγκαραν. Δεν μίλησε για έναν παίκτη, μίλησε για το όραμά του. Μετά από τη συνάντηση πήρα πίσω τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς και του είπα ότι η συνάντηση με τον κ. Τέλη Μυστακίδη ήταν καλή. Βρήκε στόχο. Και είπαμε “εντάξει, ας το δούμε”. Μετά με πήρε ο κ. Μπουντούρης και μου είπε “ερχόμαστε να σε δούμε”. Ήρθαν στο Μιλάνο και όλα άρχισαν να κινούνται πολύ γρήγορα. Δεν το περίμενα. Στην καριέρα μου είχα 30 πολύ καλές συναντήσεις, αλλά δεν τελείωσαν όλες όπως τις περίμενα.

Μπουντούρης και Βεζυρτζής έπαιξαν άμυνα σε όλο το γήπεδο, ήταν δύο εναντίον ενός. Προσπάθησα να νικήσω με καλό ιταλικό κρασί, αλλά δεν τα κατάφερα. Ένιωσα ότι πραγματικά με ήθελαν. Ο πατέρας μου, ο οποίος έχει πεθάνει, μου έλεγα ότι πρέπει να είμαι με όποιον πραγματικά με θέλει. Από εκεί και πέρα ήταν θέμα συναισθημάτων.

Έχουμε τον κ. Μυστακίδη, έχουμε και τον κόσμο. Και πάντα τα πηγαίνω καλύτερα, όταν υπάρχει κάποιος να με πιέζει για να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου καθημερινά. Είναι πλέον δουλειά μας να χτίσουμε κάτι. Υπάρχει πολύς χώρος, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά. Έχουμε τον καλύτερο ιδιοκτήτη που θα μπορούσαμε και μετά έχουμε και την αγάπη του κόσμου.

Εμείς πρέπει να χτίσουμε κάτι σοβαρό, κάτι που θα κρατήσει στον χρόνο, κάτι που θα είναι επιτυχημένο. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να αποφασίσουμε ποια θα είναι η φιλοσοφία μας, πώς θέλουμε να γίνουν τα πράγματα.

Το δεύτερο είναι η στρατηγική. Να δούμε ποια θα είναι η κουλτούρα του ΠΑΟΚ, όποιος έρχεται, να ξέρει πώς πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Τέλος, θα προσπαθήσω να πω κάτι σημαντικό στα ελληνικά, το οποίο το έμαθα κάποτε. Αγάλι-αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι».

Για το τι του είπε ο Αριστοτέλης Μυστακίδης: «Μου είπε ότι θέλει να δώσει πίσω πράγματα στην πόλη, να γυρίσει ο ΠΑΟΚ σε ημέρες χαράς. Τώρα πρέπει το όνειρο να γίνει στόχος».

Για την φιλοσοφία του ως προπονητής: «Φιλάρα μου, ξεκινάς με αυτόν τον τρόπο; Θέλουμε να είμαστε στην καλύτερη δυνατή διοργάνωση. Θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό σε διεθνές επίπεδο. Θα γίνουν συζητήσεις και συναντήσεις. Βλέπετε όμως τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, τι αναταράξεις υπάρχουν. Ό,τι κι αν πω, μπορεί να μην είναι ακριβές.

Σίγουρα όμως θέλουμε να πιέσουμε όσο μπορούμε για να κάνουμε το καλύτερο για την επιστροφή του ΠΑΟΚ. Γι’ αυτό είμαι εδώ. Η φιλοσοφία μου αλλάζει, γιατί οι παίκτες αλλάζουν. Η ανθρωπότητα αλλάζει, όλα είναι πιο γρήγορα. Όλα παλιώνουν μετά από μία ημέρα. Πιστεύω ότι το πιο έξυπνο, είναι να βλέπεις καταστάσεις.

Τι προπονητή θέλει να προσλάβει μια ομάδα; Έναν σκληρό/αυστηρό; Ή κάποιον που θα έχει ευελιξία και θα μπορεί να προσαρμοστεί, θα σκέφτεται έξω από το κουτί; Λίγοι οργανισμοί είναι σε υψηλό επίπεδο, όλοι πρέπει να είναι έξυπνοι και ευέλικτοι. Το μπάσκετ είναι σε μία ξεκάθαρη κατεύθυνση, είναι γρήγορο, αθλητικό, με πολύ τρίποντο. Χρειάζεται ισορροπία».

Γιατί σκοπεύει να αναλάβει από το καλοκαίρι κι έπειτα: «Πολύ καλή ερώτηση. Το πρώτο που λέω στους παίκτες μου, σε όλους, είναι ότι ουδείς είναι σημαντικότερος από την ομάδα. Ούτε ο προπονητής. Είδα 10-12 αγώνες του ΠΑΟΚ από τη φετινή σεζόν και για εμένα η γλώσσα του σώματος είναι πολύ σημαντική.

Εντυπωσιάστηκα από το προπονητικό τιμ. Έχω εκατομμύρια ιδέες. Ο ΠΑΟΚ έχει αγώνες μπροστά του. Πιστεύω ότι εμπιστεύομαι πολύ τον Παντελή Μπούτσκο. Κάναμε αυτό που θεωρώ σωστό για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή.

Αν ερχόμουν τώρα, θα φρέναρα την ομάδα, θα έκανα ζημιά στην ομάδα. Το πλάνο είναι να δυναμώσω τον οργανισμό, να βάλω τα θεμέλια. Θα έρχομαι πολύ συχνά, θα μιλάω κάθε ημέρα με τον Μπούτσκο. Θα προπονήσει με τη δική του γνώση, με τη δική του εμπειρία. Θέλω η ομάδα να έχει σταθερότητα».

Για το αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να μπει στη EuroLeague: «Είμαι ρομαντικός. Μου αρέσουν αυτές οι προκλήσεις, μου αρέσει να βλέπω κάτι να ωριμάζει και να εξελίσσεται. Απολαμβάνω κάθε ημέρα του ταξιδιού.

Όταν είσαι σε αυτή τη EuroLeague, πηγαίνεις στο ματς, παίζεις, ταξιδεύεις, παίζεις το επόμενο ματς. Είναι ακραία απαιτητικό αυτό το πρόγραμμα, αλλά φυσικά ο ΠΑΟΚ θέλει να πάει εκεί. Πώς; Αυτό είναι στα χέρια μας. Αλλά ναι, αυτή η πρόκληση μου αρέσει, είμαι λίγο τρελός, τρα-λα-λα».

Για το επίπεδο της EuroLeague, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό: «Δεν πιστεύω ότι έχω πολλά να πω για τις δύο ομάδες. Πιέζουν για να νικήσουν το τρόπαιο κάθε χρόνο. Το σέβομαι, επενδύουν χρήμα, ενέργεια, είναι καλό για το πρωτάθλημα. Απλά ένας κερδίζει. Είμαι ενθουσιασμένος και περιμένω να δω τι θα συμβεί φέτος, στην πιο απρόβλεπτη σεζόν όλων των εποχών. Αν ο Παναθηναϊκός βρει την άκρη, θα κάνει κάτι απίθανο.

Ο Ολυμπιακός είναι εκεί κάθε χρόνο. Κάνει ό,τι χρειάζεται για να είναι ανταγωνιστικός. Κάνει τα πάντα. Δεν υπάρχει έλεος στη EuroLeague, πρέπει να είσαι ο καλύτερος που μπορείς, καθημερινά».

Για το πώς βλέπει τον εαυτό του και την ομάδα σε δύο-τρία χρόνια: «Θέλω να κερδίσω τίτλους. Είναι το καλύτερο που μπορείς να πετύχεις. Θα κερδίσουμε τίτλους; Είναι το πιο εύκολο πράγμα να πεις, αλλά όχι και τόσο εύκολο να το πετύχεις. Πιστεύω ότι πρέπει να βρούμε την ταυτότητα και την κουλτούρα μας, να δούμε πώς θα ανταγωνιστούμε τους κορυφαίους.

Εννοείται ότι θέλουμε να τους ανταγωνιστούμε. Είναι καλύτερες ομάδες, είναι οι κορυφαίοι των κορυφαίων. Θέλω να είμαστε έτοιμοι να τους κερδίσουμε την ημέρα που δεν θα παίξουν στο 100% τους. Αυτοί είναι εκεί τα τελευταία 15 χρόνια.

Πρέπει να είμαστε έξυπνοι, να έχουμε πάθος, ενέργεια, να βρούμε τη φιλοσοφία πυο θέλουμε και να είμαστε οι καλύτεροι που μπορούμε, κάθε μέρα».