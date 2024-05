Ρεάλ Μαδρίτης: «Ξεσάλωσε» ο Κάρλο Αντσελότι στη φιέστα για το πρωτάθλημα Ισπανίας

Ο Κάρλο Αντσελότι ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τη Ρεάλ Μαδρίτης, στη φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ισπανίας, αφού το χάρηκε και το πανηγύρισε με την… ψυχή του.

Η Μαδρίτη ντύθηκε στα λευκά για μία ακόμη επιτυχία της Ρεάλ και ο Κάρλο Αντσελότι δεν σταμάτησε να τραγουδά, να χορεύει και να καπνίζει το πούρο του, στο λεωφορείο που έκανε το γύρο της ισπανικής πρωτεύουσας.

Ο Ιταλός τεχνικός είναι πλέον από τους πιο επιτυχημένους στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης και το γιόρτασε ζητώντας από τον Καμαβινγκά να χορέψουν μαζί στο λεωφορείο των πρωταθλητών. “Το όνειρό μου είναι να χορέψω με τον Καμαβινγκά” είπε ο Αντσελότι στους οπαδούς και ο παίκτης του δεν του χάλασε το χατίρι.

Carlo Ancelotti is the greatest to ever do it. 😂 pic.twitter.com/eM0bpdAMem