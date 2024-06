Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Το αρχηγικό μήνυμα του Κώστα Παπανικολάου για τους τελικούς της Basket League

Ο Ολυμπιακός “έσπασε” την έδρα του Παναθηναϊκού, επικρατώντας του τριφυλλιού με 89-84 στο ΟΑΚΑ, με τον Κώστα Παπανικολάου να δίνει το σύνθημα για τη συνέχεια των τελικών της Basket League.

Ο Κώστας Παπανικολάου γνωρίζει καλά το πόσο σημαντική ήταν η εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού, ωστόσο γνωρίζει, επίσης, καλά ότι τίποτα δεν τελείωσε στη μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Οι Πειραιώτες καλούνται πλέον να εκμεταλλευτούν το ΣΕΦ για να βρεθούν μία ανάσα από τον τίτλο.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έδωσε το σύνθημα ενόψει της συνέχειας αμέσως μετά το φινάλε του αγώνα, όπως φαίνεται στο σχετικό video που δημοσίευσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ.

🫡 @K_pap16 : “It’s not one and done. We need three wins. Let’s go! O-L-Y-M-P-I-A-C-O-S”!#TogetherWeFight #WeAreOlympiacos #OlympiacosBC pic.twitter.com/4xONhfm97H