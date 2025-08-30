Ρεάλ Μαδρίτης – Μαγιόρκα 2-1: Ανατροπή μέσα σε ένα λεπτό για τους «μερένγκες»

Η Μαγιόρκα άγχωσε τη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στο «Μπερναμπέου», αλλά η «βασίλισσα» έφτασε στη νίκη με ανατροπή (2-1) και έκανε το 3/3 στη φετινή La Liga.

Η Ρεάλ Μαδρίτης σκόραρε στο 7’ με τον Εμπαπέ, όμως ο Γάλλος είχε ξεκινήσει τη φάση όντας σε οριακή θέση οφσάιντ, με το VAR να ακυρώνει το τέρμα.

Τελικά, οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που άνοιξαν το σκορ στο 18′, με δράστη τον Μούριτσι, πριν η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο απαντήσει με δύο γκολ μέσα σε διάστημα ενός λεπτού, με τους Γκιουλέρ (37′)και Βινίσιους (38′).

Στο 45’+1′ ο Εμπαπέ είδε ένα ακόμα γκολ του να ακυρώνεται, και εκείνο για οφσάιντ, ενώ στο 55′ ο Γκιουλέρ πανηγύρισε το 3-1, με τους VAR να βλέπουν χέρι στο ξεκίνημα της φάσης, ακυρώνοντας γκολ για τρίτη φορά. Στο 65′ η Μαγιόρκα έχασε μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση, με τον Καρέρας να διώχνει πάνω στην γραμμή την προσπάθεια του Σάμου

Αποτελέσματα, σκόρερ και πρόγραμμα

Παρασκευή 29/8

Έλτσε-Λεβάντε 2-0

(46′ Ράφα Μιρ, 51′ Μεντόσα)

Βαλένθια-Χετάφε 3-0

(30′ Ντιακαμπί, 54′ Ντανζούμα, 90+7′ Ούγκο Ντούρο)

Σάββατο 30/8

Aλαβές-Ατλέτικο 1-1

(14′ Βιθέντε – 7′ Σιμεόνε)

Οβιέδο-Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-0

(40′ Ντεντόκερ)

Χιρόνα-Σεβίλλη 0-2

(30′ Γκονζάλες, 55′ Ρομέρο)

Ρεάλ Μαδρίτης-Μαγιόρκα 2-1

(37′ Γκιουλέρ, 38′ Βινισιους – 18′ Μούριτσι)

Κυριακή 31/8

Θέλτα-Βιγιαρεάλ (18:00)

Μπέτις-Μπιλμπάο (20:00)

Εσπανιόλ-Οσασούνα (20:30)

Ράγιο Βαγιεκάνο-Μπαρτσελόνα (22:30)