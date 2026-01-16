Συμβαίνει τώρα:
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 80-61: «Κυρίαρχη» στο ισπανικό ντέρμπι της Euroleague η «Βασίλισσα»

Ο Ταβάρες σε πανηγυρικό στιγμιότυπο (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν καλύτερη σε ολόκληρη τη διάρκεια του αγώνα με την Μπαρτσελόνα και έφθασε σε μία άνετη επικράτηση επί της “αιώνιας” αντιπάλου της, στην 22η αγωνιστική της Euroleague.

Με πρώτο σκόρερ τον Γκαρούμπα και κορυφαίο τον Ταβάρες που “κλείδωσε” την Μπαρτσελόνα στην άμυνα, η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε μία επιβλητική νίκη στη Euroleague, “πιάνοντας” τους Καταλανούς στην κατάταξη.

Η “Βασίλισσα” πανηγύρισε έτσι το τέταρτο σερί θετικό της αποτέλεσμα στην Ευρώπη και έχει ρεκόρ 14-8 στη σεζόν, όπως και η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ, που εμφανίστηκε κατώτερη των περιστάσεων στο ντέρμπι.

