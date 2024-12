Ρεάλ Μαδρίτης: Ο «Μίδας» Κάρλο Αντσελότι και τα 28 τρόπαια του Λούκα Μόντριτς

Η Ρεάλ Μαδρίτης του Κάρλο Αντσελότι νίκησε πολύ εύκολα (3-0) την Πατσούκα στον τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου, που διεξήχθη στο στάδιο “Λουσαΐλ” της Ντόχα.

Στον 11ο τελικό διασυλλογικής διοργάνωσης της FIFA που συμμετείχε, η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι κατάφερε να πάρει ένα ακόμη τρόπαιο. Έπαιξε πέντε φορές στην προηγούμενη έκδοση του Διηπειρωτικού Κυπέλλου από το 1960-2002, κερδίζοντας τρεις, ενώ σε 5 τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων έχει το απόλυτο ρεκόρ (2014-2022).

Η Ρεάλ Μαδρίτης “εκτόξευσε” τον Κάρλο Αντσελότι στην απόλυτη κορυφή, με τον Ιταλό να είναι πλέον ο προπονητής με τους περισσότερους τίτλους (15) στην ιστορία των μερένγκες.

La Liga: 2021-22, 2023-24

Copa del Rey: 2013-14, 2022-23

Super Cup Ισπανίας: 2021-22, 2023-24

Champions League: 2013-14, 2021-22, 2023-24

Super Cup Ευρώπης: 2014, 2022, 2024

Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: 2014, 2022

Διηπειρωτικό Κύπελλο: 2024

Την ίδια στιγμή, ο Λούκα Μόντριτς αύξησε τα “ασημικά” στην τροπαιοθήκη του, φτάνοντας τα 36 τρόπαια καριέρας. Ο Κροάτης είναι πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης με 28 τρόπαια, μπροστά από τους 27 τίτλους του Ντάνι Καρβαχάλ, τους 26 του Νάτσο, ενώ από 25 έχουν Μαρσέλο και Καρίμ Μπενζεμά.

Luka Modric left Spurs at the age of 27 with 0 major trophies with them only to go win 28 major trophies, a Ballon d’Or, leading Croatia to historic World Cup finishes and still perform on the biggest stage at the age of 39. This is greatness. pic.twitter.com/Kltc6X7s7y