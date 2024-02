Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ χάνει το πρώτο ματς με τη Λειψία για τους «16» του Champions League

Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ αποχώρησε τραυματίας από τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Χιρόνα (4-0), έχοντας πρώτα σημειώσει δυο γκολ. Τα νέα δεν είναι καλά, ενόψει του αγώνα με την Λειψία στο Champions League.

Χωρίς τον Tζουντ Μπέλινχαμ θα αγωνιστεί η Ρεάλ Μαδρίτης την προσεχή Τρίτη (13.02.2024 / 22:00) στην έδρα της Λειψίας, στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τους “16” του Champiopns League.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός υπέστη διάστρεμμα στο ματς κόντρα στη Χιρόνα και θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για 2 με 3 εβδομάδες. Ο Μπέλινγκχαμ θα χάσει σίγουρα το ματς με τη Λειψία και αυτό στην έδρα της Ράγιο Βαγιεκάνο και αναμένεται να προλάβει τη ρεβάνς με τους Γερμανούς στο “Σαντιάγκο Μπερναμπέου” (06.03).

BREAKING: Jude Bellingham will be out for 2 to 3 weeks. @JLSanchez78 pic.twitter.com/gdxR8HUd6v