Το Game 2 των play off της EuroLeague στην Μαδρίτη θα μείνει στην Ιστορία, για το ξύλο που έπαιξαν εντός παρκέ οι παίκτες της Ρεάλ και της Παρτιζάν και την λαβή… ελληνορωμαϊκής του Γκέρσον Γιαμπουσέλε στον Ντάντε Έξουμ.

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μπήκε στη σύρραξη που προκλήθηκε λίγο πριν το φινάλε του Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτιζάν και επιτέθηκε στον Ντάντε Έξουμ με μια λαβή που θύμισε κάτι από ελληνορωμαϊκή πάλη και WWE.

Μάλιστα, ο Ντάντε Έξουμ αποχώρησε υποβασταζόμενος. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από τα σερβικά media, ο Αυστραλός γκαρντ τραυματίστηκε σοβαρά στο πέλμα, ενώ απέφυγε ακόμη και κάταγμα στη σπονδυλική στήλη που θα του προκαλούσε τεράστια βλάβη, ακόμη και πρόωρο τέλος στην καριέρα του!

HUGE BRAWL just went down in Wizink Center between Partizan and Real Madrid players 😱 #EuroLeague pic.twitter.com/wkpzyIQTcM