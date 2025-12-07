Ρεάλ Μαδρίτης – Θέλτα 0-2: Σκληρή ήττα για τη «Βασίλισσα» που τελείωσε το παιχνίδι με εννέα παίκτες

Η Ρεάλ Μαδρίτης ηττήθηκε από τη Θέλτα με 2-0 και έμεινε πίσω στη μάχη του τίτλου με την Μπαρτσελόνα να ξεφεύγει με τέσσερις βαθμούς διαφορά.

Ο Σβέντμπεργκ πέτυχε τα γκολ της Θέλτα τα οποία «ξέραναν» τη Ρεάλ Μαδρίτης και την κράτησαν τέσσερις βαθμούς μακριά από την Μπαρτσελόνα. Ο Σουηδός ολοκλήρωσε με καταπληκτικό τρόπο τη φάση του γκολ άνοιξε το σκορ στη Μαδρίτη. Η «Βασίλισσα» έμεινε με δέκα παίκτες, λόγω της αποβολής του Φραν Γκαρθία, λίγα λεπτά μετά το γκολ που δέχτηκε και έγινε ακόμα πιο δύσκολο το έργο της.

Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο έχασε πολλές ευκαιρίες με κυριότερη μία λόμπα του Εμπαπέ, που πέρασε ελάχιστα πάνω από το δοκάρι της Θέλτα. Στις καθυστερήσεις αποβλήθηκε και ο Καρέρας με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο Σβέντμπεργκ, λίγο αργότερα, έκανε το 2-0 περνώντας τον Κουρτουά. Ο Σουηδός μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα και έδωσε τη νίκη στη Θέλτα.

Η Ρεάλ είναι στη δεύτερη θέση με 36 βαθμούς, με την Μπαρτσελόνα να έχει 40 βαθμούς. Η Θέλτα είναι στη δέκατη θέση με 19 βαθμούς.