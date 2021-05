Ο Εντέν Αζάρ έκανε καλαμπούρι με πρώην συμπαίκτες του στην Τσέλσι, αμέσως μετά την ήττα αποκλεισμό της Ρεάλ Μαδρίτης στο Λονδίνο –στα ημιτελικά του Champions League- και μπήκε… στη μαύρη λίστα των φίλων των «μερένγκες».

Ήταν χαρούμενος για τους πρώην συμπαίκτες του, αλλά δεν σκέφτηκε πως την ίδια στιγμή στην Ισπανία το κλίμα ήταν διαφορετικό. Ο Εντέν Αζάρ «πιάστηκε» από τον τηλεοπτικό φακό να κάνει πλάκα και να γελάει με πρώην συμπαίκτες του, κάτι που φαίνεται πως δεν άρεσε καθόλου στην πλευρά της Ρεάλ Μαδρίτης.

Το περιστατικό πήρε.. έκταση από τα Μέσα στην Ισπανία, την ώρα που στο twitter γίνεται… χαμούλης από τους φίλους της Ρεάλ Μαδρίτης, με οργισμένες αντιδράσεις.

Eden Hazard was happy for his former teammates 💙 pic.twitter.com/qhBpwODiAS