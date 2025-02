Ρεάλ Μαδρίτης – Χιρόνα 2-0: Χαλαρή νίκη και κορυφή ξανά για τη «Βασίλισσα» στην Ισπανία

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν ενθουσίασε με την απόδοσή της κόντρα στη Χιρόνα, αλλά με δύο γκολ των Λούκα Μόντριτς και Βινίσιους Τζούνιορ, έφθασε… χαλαρά στη νίκη με 2-0 και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας στην Ισπανία.

Ο Λούκα Μόντριτς άνοιξε το σκορ στο 41′ με ένα φοβερό σουτ έξω από την περιοχή, ενώ ο Βινίσιους Τζούνιορ “καθάρισε” το ματς για τη Ρεάλ Μαδρίτης στο 83′, σκοράροντας το δεύτερο γκολ κόντρα στη Χιρόνα, μετά από φοβερή ασίστ του Κιλιάν Εμπαπέ.

Η “Βασίλισσα” πήρε έτσι το “τρίποντο” στην ισπανική “La Liga” και έφθασε τους 54 βαθμούς, “πιάνοντας” ξανά την Μπαρτσελόνα στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος στην Ισπανία.

LUKA MODRIC WHAT A GOAL! pic.twitter.com/99vtnvIVKW

Vinicius and Mbappe. Just an insane duo. pic.twitter.com/LW6RLEAMJe