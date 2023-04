Μυρίζει… μπαρούτι ο τρίτος αγώνας της Παρτιζαν με την Ρεάλ Μαδρίτης -που θα γίνει στο Βελιγράδι- μετά το ξύλο που έπεσε game 2 των δυο ομάδων, στο Wizink Center. “Επικηρυγμένος” ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε.

Η Παρτιζαν επέστρεψε στο Βελιγράδι, έχοντας κάνει το 2-0 στη σειρά των playoffs της Euroleague με την Ρεάλ Μαδρίτης, με το game 2 να μην ολοκληρώνεται ποτέ. Όσα έγιναν πριν το φινάλε του αγώνα, σόκαραν το χώρο του μπάσκετ.

Η αναμέτρηση στιγματίστηκε από τη γενική σύρραξη που ξέσπασε στο 1:40 πριν από το φινάλε, μετά από «ύπουλο» φάουλ και χτύπημα του Σέρχιο Γιουλ στον Κέβιν Πάντερ και την αντίδραση του Αμερικανού.

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με 95-80 υπέρ των Σέρβων, χωρίς όμως να συμπληρώνεται το 40λεπτο, καθώς οι διαιτητές αποφάσισαν να τον τερματίσουν λόγω αποβολής σχεδόν όλων των παικτών (δεν αποβλήθηκε μόνο ο Ρούντι Φερνάντεθ), απόφαση που δεν έχει παρθεί ξανά στην Ιστορία της διοργάνωσης.

Υποβασταζόμενος και τραυματίας αποχώρησε ο Ντάντε Έξουμ, μετά την λαβή… ελληνορωμαϊκής που δέχθηκε από τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ενώ με εμφανή σημάδια στο πρόσωπο πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια ο Ντζάναν Μούσα.

Η Euroleague ετοιμάζεται να ανακοινώσει κυρώσεις για τους παίκτες των ομάδων, αλλά την ίδια στιγμή στις τάξεις της επικρατεί έντονη ανησυχία για το game 3 των δυο ομάδων. Η σειρά μεταφέρεται στο Βελιγράδι και η ατμόσφαιρα μυρίζει… μπαρούτι μετά το ξύλο στην Μαδρίτη.

Χαρακτηριστικό του κλίματος που πλέον επικρατεί, είναι το γεγονός ότι οι Σέρβοι φρόντισαν να δείξουν τις προθέσεις τους, “πειράζοντας” -έστω και για λίγο- τη σελίδα του Γκερσόν Γιαμπιουσέλε στη Wikipedia, βάζοντας ημερομηνία θανάτου τις 2 Μαΐου (τότε θα γίνει το game 3 στην “Σταρκ Αρίνα” του Βελιγραδίου).

HUGE BRAWL just went down in Wizink Center between Partizan and Real Madrid players #EuroLeague pic.twitter.com/wkpzyIQTcM — BasketNews (@BasketNews_com) April 27, 2023

Someone needs to stop those edits on Guerschon Yabusele’s Wikipedia page before they FINISH HIM.#WikipediaEditingGoneWild #EuroLeaguePlayoffs pic.twitter.com/cfe3jqF6Wp — Margo Ogan (@MargoOgan) April 27, 2023

“Θα κάνω ό,τι μπορώ για να πέσουν οι τόνοι. Έχω πολλούς φίλους στη Ρεάλ, είναι μια μεγάλη ομάδα και πρέπει η φιλοξενία να είναι καλή στο Βελιγράδι. Πρέπει να μιλάμε μόνο για μπάσκετ και αν το κάνουμε, δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε οτιδήποτε άλλο” ανέφερε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά το τέλος του αγώνα, ξεκινώντας την προσπάθεια, για να κατευνάσει τα πνεύματα.

“Μήπως να μην πάνε στο Βελιγράδι;”

Οι συμπλοκές στο Ρεάλ-Παρτιζάν προκάλεσαν τα σχόλια πολλών παικτών στα social media. Ο Αϊζέια Κάνααν του Ολυμπιακού έγραψε στο Twitter: “Το ματς Ρεάλ-Παρτιζάν είναι τρελός. Είμαι βέβαιος πως θα υπάρξουν τιμωρίες. Μπορεί να γίνει ενδιαφέρον αν μοιράσουν ποινές”.

I’m sure there will be some suspensions so this could get very interesting!! — Isaiah Canaan (@SiP03) April 27, 2023

“Προσεύχομαι η Ρεάλ να φτάσει στη Σερβία με αστυνομική συνοδεία. Προσεύχομαι για τους παίκτες τους που θα μπουν στο γήπεδο της Παρτιζάν”, ανέφερε ο Ντίλαν Ένις της Γαλατάσαραϊ.

Ο Γουίλ Κλάιμπερν της Εφές σχολίασε πως “… δεν υπάρχει καμία περίπτωση να θέλουν οι παίκτες της Ρεάλ να πάνε στο Βελιγράδι”.