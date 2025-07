Ρέιντζερς – Παναθηναϊκός: Εντυπωσιακό πανό με τον Παρθενώνα και τη Θεά Αθήνα στο Άιμπροξ

Η αναμέτρηση Ρέιντζερς – Παναθηναϊκός έγινε παρουσία 52.000 οπαδών στο Άιμπροξ.

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, ωστόσο την παράσταση έκλεψαν οι οπαδοί της Ρέιντζερς.

Οι Σκωτσέζοι σήκωσαν κορεό που απεικόνιζε τον Παρθενώνα και έγραφε, «τα εμπόδια γίνονται ο δρόμος μας», ενώ επίσης παρουσίαζε τη μορφή της Θεάς Αθηνάς.

Rangers fans unfurl huge tifo ahead of Russell Martin’s first match as manager pic.twitter.com/RIezgOTzuz