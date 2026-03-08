Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ρέιντζερς – Σέλτικ: Επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς των δύο ομάδων που εισέβαλαν στο γήπεδο μετά τη λήξη του αγώνα

Η Σέλτικ πήρε την πρόκριση στον ημιτελικό του Κυπέλλου Σκωτίας στα πέναλτι
Ρένιτζερς - Σέλτικ
Χαμός στη Σκωτία ανάμεσα σε οπαδούς της Σέλτικ και των Ρένιτζερς

Η Σέλτικ πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Σκωτίας, αφού νίκησε στα πέναλτι 4-2 τη Ρέιντζερς, μετά το 0-0 στον αγώνα. Μετά τη λήξη, οπαδοί των δύο ομάδων εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και προκάλεσαν πανικό.

Παραδοσιακά το ντέρμπι ανάμεσα στη Σέλτικ και την Ρέιντζερς προκαλεί εντάσεις, όμως αυτή τη φορά τα πράγματα ξέφυγαν, αφού οι φίλαθλοι μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και πετούσαν αντικείμενα, δημιουργώντας εικόνες που καταδίκασε η Ομοσπονδία.

Η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σκωτίας με ανακοίνωσή της ανέφερε ότι θα διεξαχθεί έρευνα για να βρεθούν οι υπεύθυνοι των επεισοδίων. 

Σε αυτό το Old Firm, ήταν η πρώτη φορά που οι οπαδοί της Σέλτικ έλαβαν όλα τα εισιτήρια που δικαιούται μία φιλοξενούμενη ομάδα στο Άιμπροξ (7.500) από το 2018 και μετά και πιθανότατα δεν θα επαναληφθεί κάτι τέτοιο.

Η αστυνομία επενέβη και έβαλε τέλος στην ένταση με τους φίλους της Ρέιντζερς να αποχωρούν και τους 7.500 φίλους των φιλοξενούμενων να παραμένουν για να πανηγυρίσουν την πρόκριση.

 

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας της Σκωτίας

«Η Σκωτσέζικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία καταδικάζει τη συμπεριφορά των οπαδών που εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο μετά τον σημερινό προημιτελικό του Κυπέλλου Σκωτίας στο στάδιο Ibrox. Θα διεξαχθεί άμεσα έρευνα σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Δικαστικής Επιτροπής».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
196
101
93
65
59
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo