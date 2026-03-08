Ρέιντζερς – Σέλτικ: Επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς των δύο ομάδων που εισέβαλαν στο γήπεδο μετά τη λήξη του αγώνα

Η Σέλτικ πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Σκωτίας, αφού νίκησε στα πέναλτι 4-2 τη Ρέιντζερς, μετά το 0-0 στον αγώνα. Μετά τη λήξη, οπαδοί των δύο ομάδων εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και προκάλεσαν πανικό.

Παραδοσιακά το ντέρμπι ανάμεσα στη Σέλτικ και την Ρέιντζερς προκαλεί εντάσεις, όμως αυτή τη φορά τα πράγματα ξέφυγαν, αφού οι φίλαθλοι μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και πετούσαν αντικείμενα, δημιουργώντας εικόνες που καταδίκασε η Ομοσπονδία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σκωτίας με ανακοίνωσή της ανέφερε ότι θα διεξαχθεί έρευνα για να βρεθούν οι υπεύθυνοι των επεισοδίων.

“It is an ugly, ugly end to what has been a superb game of football”



Chaos breaks out on the pitch at Ibrox as both sets of fans end up on the pitch following Celtic’s penalty shootout win over Rangers pic.twitter.com/m8cmSHEkGM — Premier Sports (@PremSportsTV) March 8, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε αυτό το Old Firm, ήταν η πρώτη φορά που οι οπαδοί της Σέλτικ έλαβαν όλα τα εισιτήρια που δικαιούται μία φιλοξενούμενη ομάδα στο Άιμπροξ (7.500) από το 2018 και μετά και πιθανότατα δεν θα επαναληφθεί κάτι τέτοιο.

Η αστυνομία επενέβη και έβαλε τέλος στην ένταση με τους φίλους της Ρέιντζερς να αποχωρούν και τους 7.500 φίλους των φιλοξενούμενων να παραμένουν για να πανηγυρίσουν την πρόκριση.





Chaos at Ibrox as fans from both sides storm the pitch following the Hoops’ dramatic penalty shootout victory



Follow the post-match reactions LIVE #RACEL | #ScottishCup https://t.co/hzQGYhEf8W pic.twitter.com/4jPn3SzpGs — Daily Record Sport (@Record_Sport) March 8, 2026

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας της Σκωτίας

«Η Σκωτσέζικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία καταδικάζει τη συμπεριφορά των οπαδών που εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο μετά τον σημερινό προημιτελικό του Κυπέλλου Σκωτίας στο στάδιο Ibrox. Θα διεξαχθεί άμεσα έρευνα σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Δικαστικής Επιτροπής».