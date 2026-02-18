Ρέτσος: «Είμαστε μεγάλη ομάδα και θα πάμε στη Γερμανία για την πρόκριση»

Ο Παναγιώτης Ρέτσος έδωσε το σύνθημα για τη ρεβάνς του Ολυμπιακού με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στη Γερμανία για τα πλέι οφ του Champions League.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Μπάγερ Λεβερκούζεν με 2-0 στο “Γ. Καραϊσκάκης”, με τους Γερμανούς να είναι πλέον το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στους “16” του Champions League. Ωστόσο, ο Παναγιώτης Ρέτσος πιστεύει στην πρόκριση.

Ο Έλληνας αμυντικός ανέφερε πως ακόμη δεν έχει τελειώσει κάτι καθώς υπάρχει ακόμη ένα παιχνίδι στη Γερμανία.

«Έβγαλα το παιχνίδι είμαι καλά από τον τραυματισμό. Δύο φάσεις δύο γκολ, είχαμε και εμείς αλλά και εκείνοι ποιότητα. Έχουμε ακόμη ένα παιχνίδι δεν έχει κριθεί τίποτα. Είμαστε μεγάλη ομάδα, πάμε εκεί για την πρόκριση.

Μας τιμώρησαν με δύο φάσεις, είναι μεγάλη ομάδα, αλλά θα πάμε στην Γερμανία για την πρόκριση τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο», δήλωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού.