Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-2: Ήττα για τους Πειραιώτες μετά από ένα τρίλεπτο «μπλακ άουτ» στο πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ του Champions League

Ο Ολυμπιακός είχε ακυρωμένο γκολ μέσω VAR και χαμένες ευκαιρίες κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τα πλέι οφ του Champions League, αλλά δέχθηκε δύο γκολ μέσα σε τρία λεπτά και γνώρισε την ήττα με 2-0 στο “Καραϊσκάκης”.

Μετά από ένα “ανοιχτό” ματς στο πρώτο ημίχρονο, με τον Τζολάκη να έχει δύο σπουδαίες επεμβάσεις και τον Ολυμπιακό να βλέπει το VAR να “σβήνει” ένα γκολ του Ελ Κααμπί στο φινάλε του, οι Πειραιώτες μπήκαν πιο δυνατά στο δεύτερο μέρος, αλλά ο Σικ τους “πλήγωσε” σε μία αντεπίθεση. Ο Τσέχος επιθετικός σκόραρε σε τετ-α-τετ στο 60′ και στο 63′ πέτυχε δεύτερο γκολ με κεφαλιά, για το διπλό της Μπάγερ Λεβερκούζεν στο πρώτο ματς των δύο ομάδων στα πλέι οφ του Champions League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν κατάφερε να αντιδράσει στο υπόλοιπο του αγώνα και πλέον καλείται να κάνει μία υπέρβαση στη ρεβάνς της Γερμανίας, για να συνεχίσει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

Το παιχνίδι

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο ματς και πίεσε ψηλά την Μπάγερ Λεβερκούζεν, δημιουργώντας την πρώτη ευκαιρία του αγώνα, με τον Ταρέμι να κάνει ένα σουτ με “στρωμένη” μπάλα, αλλά να αστοχεί στο 5ο λεπτό.

Δείτε εδώ το live του αγώνα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά το πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης όμως, η γερμανική ομάδα κατάφερε να “σπάσει” αρκετές φορές την “πίεση” των Πειραιωτών και δημιούργησε τις δικές της ευκαιρίες για ένα γκολ. Στο 15′ ο Σικ πλάσαρε από κοντά, αλλά ο Τζολάκης απέκρουσε με τα πόδια και δύο λεπτά μετά, ο Πόκου σούταρε λίγο άουτ από διαγώνια θέση μέσα στην περιοχή.

Ακολούθησε μία τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, με τον Μαρτίνς να “αγγίζει” το γκολ στο 25′. Ο Πορτογάλος εξτρέμ έπιασε μία “φωτοβολίδα” έξω από την περιοχή και έστειλε την μπάλα στο “παραθυράκι” του Μπλάσβιτς, αλλά ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων “εκτινάχθηκε” και απέκρουσε με το ένα χέρι.

Στη συνέχεια ήταν η σειρά της Μπάγερ Λεβερκούζεν να “απειλήσει” την εστία των γηπεδούχων. Στο 28′ ο Μάζα πλάσαρε από κοντά τον Τζολάκη, αλλά αυτός κατάφερε να βρει λίγο την μπάλα και να τη στείλει στο οριζόντιο δοκάρι και έξω, ενώ στην αμέσως επόμενη επίθεση των Γερμανών, ο Πόκου βγήκε σε θέση τετ-α-τετ, αλλά αστόχησε απελπιστικά υπό πολύ καλές προϋποθέσεις για γκολ.

Ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που βρήκε τελικά δίχτυα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά το γκολ δεν μέτρησε. Μετά από μία μεγάλη διακοπή για μία σφοδρή σύγκρουση των Πιρόλα και Ρέτσου, ο Ροντινέι εκτέλεσε ένα φάουλ από αριστερά και ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά για το 1-0 στο ματς, αλλά το τέρμα του ακυρώθηκε μέσω VAR.

Η μπάλα βρήκε ελάχιστα στην πλάτη του Ταρέμι μετά την κεφαλιά του αρχισκόρερ των Πειραιωτών και ο Ιρανός επιθετικός ήταν σε θέση οφσάιντ, με αποτέλεσμα το 0-0 να παραμείνει και να είναι και το σκορ του ημιχρόνου στο “Καραϊσκάκης”.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ακόμη πιο επιθετικά και είχε δύο καλές στιγμές στο ματς. Στο 47′ ο Μαρτίνς έκανε νέο φοβερό σουτ από μακριά, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια και το ίδιο συνέβη και με την κεφαλιά του Μπιανκό από εκτέλεση φάουλ στο 53′.

Οι Πειραιώτες συνέχισαν να έχουν την κατοχή της μπάλας, αλλά η Μπάγερ Λεβερκούζεν “χτύπησε” σε μία αντεπίθεση με τον Σικ στο 60′. Ο Τσέχος επιθετικός έφυγε στην πλάτη του Μπιανκόν και πλάσαρε ιδανικά τον Τζολάκη, για το 1-0 στο ματς.

Το γκολ της γερμανικής ομάδας “πάγωσε” τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ και τους οπαδούς των “ερυθρόλευκων” στο “Καραϊσκάκης”, με την Μπάγερ Λεβερκούζεν να το εκμεταλλεύεται για να… σφραγίσει το διπλό. Μόλις τρία λεπτά αργότερα, ο Άντριχ πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι μετά από κόρνερ και “έγραψε” το 2-0 για τις “ασπιρίνες”.

Τα δύο γρήγορα γκολ των Γερμανών έβαλαν ουσιαστικά και πρόωρο τέλος στο ματς, αφού ο Ολυμπιακός έδειξε επηρεασμένος στη συνέχεια και δεν βρήκε την ενέργεια να αντιδράσει. Ένα καλό αλλά άστοχο σουτ του Σιπιόνι, λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης, ήταν η μοναδική καλή ευκαιρία των Πειραιωτών στο υπόλοιπο του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε έτσι την ήττα με 2-0 από την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο “Καραϊσκάκης” και πλέον θα πρέπει να… απαντήσει τουλάχιστον με τον ίδιο τρόπο στη ρεβάνς της Γερμανίας, για να αποφύγει τον αποκλεισμό στα πλέι οφ του Champions League.

Οι συνθέσεις στο Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα (46′ Μπιανκόν), Ρέτσος, Ροντινέι, Μουζακίτης, Έσε (82′ Σιπιόνι), Μαρτίνς, Ταρέμι (64′ Τσικίνιο), Ποντένσε (64′ Λουίζ), Ελ Κααμπί.

Λεβερκούζεν: Μπλάσβιχ, Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα, Πόκου (76′ Τεριέ), Γκριμάλντο, Βάθκεθ (77′ Αρτούρ), Γκαρθία (86′ Φερνάντες), Παλάσιος, Μάσα (64′ Τίλμαν), Σικ (87′ Κοφάν)