Ρικ Πιτίνο για Παναθηναϊκό: «Κάνω κράτηση για Βερολίνο ώστε να σε υποστηρίξω»

Ο Ρικ Πιτίνο φάνηκε ότι χάρηκε ιδιαίτερα τη νίκη του Παναθηναϊκού σε βάρος της Ρεάλ Μαδρίτης, για την 27η αγωνιστική της Euroleague, με τον πρώην προπονητή των «πράσινων» μέσω twitter να δίνει τα δικά του συγχαρητήρια στην ομάδα, αναφέροντας παράλληλα πως θα κλείσει εισιτήρια για να δει από κοντά το «τριφύλλι» στο Final 4 του Βερολίνου.

Keep it going Panathinaikos. Making my reservations for Berlin to support you !!!