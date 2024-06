Ρικ Πιτίνο: «Ο Πάρης παρακολουθεί με περηφάνια, συγχαρητήρια Παναθηναϊκέ»

Ο Ρικ Πιτίνο θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα για την κατάκτηση της Basket League από τον Παναθηναϊκό, με τον άλλοτε τεχνικό του «τριφυλλιού» να συγκινεί με τα λόγια του.

Ο Ρικ Πιτίνο λίγες ώρες μετά το πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού, δεν παρέλειψε να δώσει τα δικά του συγχαρητήρια στους «πράσινους» με τον ίδιο μάλιστα να κάνει ειδική αναφορά και στον Πάρη Δερμάνη, ο οποίος πρόσφατα «έφυγε» από τη ζωή.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός προπονητής, ο οποίος έχει ένα αρκετά δραστήριο λογαριασμό στο twitter, πήρε θέση για το πρωτάθλημα της μπασκετικής ομάδας του «τριφυλλιού» ενώ ανέφερε ότι ο Πάρης Δερμάνης θα βλέπει με περηφάνεια αυτό που κατάφεραν οι παίκτες του συλλόγου.

Paris is looking down today with great pride. What a year for @paobcgr. Congrats to Dimitris, coaches, and players on a spectacular season!