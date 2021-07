Λίγα λεπτά μετά από την ήττα της εθνικής από την Τσεχία στον τελικό του Προολυμπιακού του Καναδά και την ανακοίνωσή του πως αποχωρεί από τον πάγκο της “Γαλανόλευκης”, ο Ρικ Πιτίνο έγραψε στο Twitter το “αντίο” του στην Ελλάδα.

Ο Ρικ Πιτίνο ανακοίνωσε το τέλος της σύντομης θητείας του στον πάγκο της εθνικής Ελλάδας και από το λογαριασμό του στο Twitter.

“Ήταν μια υπέροχη διαδρομή το να προπονήσω τους αθλητές της Ελλάδας. Έχουν μεγάλο πάθος και πάντα θα τους στηρίζω από μακριά. Οι αρχές και το στιλ διδάχθηκαν και το μέλλον θα είναι λαμπρό” έγραψε ο Αμερικανός κόουτς, αποχαιρετώντας έτσι τη “Γαλανόλευκη” μετά από μόλις έξι εβδομάδες παρουσίας στον πάγκο της.

It was a fabulous run coaching the players of Greece. They have great passion and I’ll always be rooting for them from afar. Principles and style were learned and the future is bright!