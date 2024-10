Ρόδρι για την απουσία της Ρεάλ Μαδρίτης από την απονομή της Χρυσής Μπάλας: Δεν ήθελαν να είναι εδώ για τους δικούς τους λόγους

Ο Ρόδρι επικεντρώθηκε στην κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας και δεν θέλησε να σχολιάσει την απουσία της Ρεάλ Μαδρίτης από την απονομή.

Η Ρεάλ Μαδρίτης μποϊκόταρε την τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας, καθώς ο ποδοσφαιριστής της, Βινίσιους, δεν κατέκτησε τον τίτλο.

Ο Ρόδρι, που πήρε τον τίτλο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή για το 2024 μέσα από τα χέρια του Βραζιλιάνου σταρ, κράτησε μία ουδέτερη στάση και αποφάσισε να μην σχολιάσει την απουσία της Ρεάλ Μαδρίτης.

“Δεν είμαι στο μυαλό των άλλων. Πήραν την απόφασή τους, δεν ήθελαν να είναι εδώ για τους δικούς τους λόγους.

Το δέχομαι, επικεντρώνομαι μόνο στον σύλλογό μου, στους συμπαίκτες μου, στους ανθρώπους που είναι εδώ και στους ανθρώπους που χαίρονται. Δεν μπορώ να πω πολλά για αυτό”, είπε αρχικά ο μέσος της εθνικής Ισπανίας και της Μάντσεστερ Σίτι και στη συνέχεια πρόσθεσε:

“I was a kid watching Messi and Cristiano.” 🥺



Rodri’s heart-warming speech after claiming the 2024 Ballon d’Or.#BBCFootball pic.twitter.com/GLQX1SiLEW