Ρόι Κιν: Απογοητευμένος στην ισοφάριση της Αγγλίας, έμεινε ακίνητος μπροστά στον Γκάρι Νέβιλ που πανηγύρισε έξαλλα

Ο Ρόι Κιν κατάφερε να γίνει viral με την αντίδρασή του στο γκολ του Τζουντ Μπέλιγχαμ, με το οποίο η Αγγλία έστειλε το ματς με την Σλοβακία στην παράταση, στους “16” του Euro 2024.

Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ κατάφερε να φέρει το Αγγλία – Σλοβενία στο 1-1 με συγκλονιστικό γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, κάνοντας τους φίλους των “τριών λιονταριών” να πανηγυρίσουν έξαλλα και φέρνοντας απογοήτευση στους “αντιπάλους” της ομάδας. Κάτι τέτοιο είδαμε και στην εκπομπή που συμμετέχουν οι Ρόι Κιν, Γκάρι Νέβιλ και Ίαν Ράιτ στο στούντιο του ITV.

Ο παλαίμαχος Ιρλανδός ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είδε την Αγγλία να στέλνει το ματς στην παράταση (προκρίθηκε τελικά με 2-1) και έμεινε… στήλη άλατος, πηγαίνοντας κάποια βήματα πιο μακρυά και δείχνοντας προβληματισμένος και απογοητευμένος.

