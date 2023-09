Οι Αρχές στην Αγγλία συνέλαβαν τη Δευτέρα (04.09) έναν άντρα που φέρεται να είναι υπεύθυνος για τη κουτουλιά που δέχθηκε Ρόι Κιν –στο Έμιρεϊτς– στην αναμέτρηση της Άρσεναλ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την Premier league.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία της Αγγλίας συνέλαβε έναν 42ρονο άντρα που θεωρείται ύποπτος για επίθεση -με κουτουλιά- στον Ρόι Κιν, μετά τη νίκη 3-1 της Άρσεναλ επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Emirates Stadium» την Κυριακή (03.09).

Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο 52χρονος Κιν, δέχθηκε επίθεση από οπαδό. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά το περιστατικό, ο συνεργάτης του Κιν, Μίκα Ρίτσαρντς, φαίνεται να είναι αντιμέτωπος με έναν άνδρα και να τον έχει στριμώξει σε μια άκρη.

«Στο βίντεο που είδαμε, ο Μίκα Ρίτσαρντς ενεργούσε για να σταματήσει ένα καυγά», ανέφερε η ανακοίνωση του Sky, αναφερόμενη στον πρώην αμυντικό της Μάντσεστερ Σίτι που συνεργάστηκε με τον Κιν. Από την πλευρά της, η Άρσεναλ τόνισε ότι έχει λάβει γνώση του περιστατικού. Περισσότερες λεπτομέρειες, πάντως, δεν έχουν γίνει γνωστές.

Micah Richards was not having it omds 😭😭😭😭 pic.twitter.com/bjXnmzsljq