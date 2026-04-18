Ρόμα – Αταλάντα 1-1: Ισοπαλία με χαμένες και τις δύο ομάδες στη Serie A

Η Ρόμα έμεινε στην εντός έδρας ισοπαλία με 1-1 κόντρα στην Αταλάντα και έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στην πρώτη 4άδα της βαθμολογίας στη Serie A, αφήνοντας τους φιλοξενούμενους πίσω της στην 7η θέση.

Σε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για τον προπονητή της Ρόμα και πρώην της Αταλάντα, Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, οι Ρωμαίοι έμειναν πίσω στο σκορ από γκολ του Κρίστοβιτς στο 12′, αλλά κατάφεραν να φθάσουν στην ισοφάριση με τον Ερμόσο στο 45′. Ακολούθησε ένα “ανοιχτό” ματς, αλλά το ισόπαλο αποτέλεσμα έμεινε μέχρι τέλους, με τις δύο ομάδες να μένουν στον ένα βαθμό, που τους βάζει… δύσκολα για τη συνέχεια της Serie A.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ρόμα ανέβηκε στους 58 βαθμούς, αλλά είναι στην 6η θέση της βαθμολογίας και στο -2 από την 4η Γιουβέντους με ένα ματς περισσότερο, ενώ η ομάδα του Μπέργκαμο παρέμεινε στο -6 από τους “τζιαλορόσι” και θα χρειαστεί ένα… θαύμα για να βγει στην Ευρώπη.

Απομένουν 5 αγωνιστικές για το φινάλε της Serie A.