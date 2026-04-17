Αθλητικά

«Λύγισε» ο Γκασπερίνι και έφυγε με λυγμούς από τη συνέντευξη Τύπου του Ρόμα – Αταλάντα

Συγκινητική στιγμή για τον έμπειρο Ιταλό προπονητή
Ο Γκασπερίνι σε αγώνα της Ρόμα / REUTERS/Matteo Ciambelli

Ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι θα κληθεί να αφήσει εκτός Ευρώπης την αγαπημένη του Αταλάντα, αφού ως προπονητής της Ρόμα πια χρειάζεται τη νίκη στο μεταξύ τους ντέρμπι για να οδηγήσει τη νέα του ομάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Μετά από σχεδόν μία 10ετία στην Αταλάντα, το δικό του σπουδαίο δημιούργημα, ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι ανέλαβε τη Ρόμα και “παλεύει” να τη βγάλει στην Ευρώπη, αλλά στη συνέντευξη Τύπου της αναμέτρησης μίλησε για το παρελθόν και δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τις δηλώσεις του.

Ο Ιταλός τεχνικός μίλησε για τον πρώην ιδιοκτήτη της Αταλάντα, Αντόνιο Περκάσι και “λύγισε” από συγκίνηση, με αποτέλεσμα να φύγει με λυγμούς από το χώρο.

Οι δηλώσεις του Γκασπερίνι

«Πετύχαμε (σ.σ. στην Αταλάντα) επειδή το περιβάλλον γύρω μου ήταν ενωμένο και η δουλειά του συλλόγου εκπληκτική. Μια μικρή πόλη που δημιουργούσε την ιδανική ατμόσφαιρα, χτίσαμε πράγματα μαζί, σκεφτείτε πώς βγήκαν λεφτά και επενδύθηκαν ξανά. Η Αταλάντα έπαιζε στην Ευρώπη και είχε κέρδος.

Δεν ήταν μόνο χάρη σε μένα, αλλά και σε έναν ικανό σύλλογο που συνεργαζόταν αρμονικά με τον προπονητή. Μετά τα πράγματα άλλαξαν λίγο, κυρίως επειδή άλλαξε η διοίκηση και επειδή η “πατρική φιγούρα” στην οποία ήμουν πολύ κοντά (σ.σ. ο Αντόνιο Περκάσι) δεν ήταν εκεί».

Ο Γκασπερίνι ήταν προπονητής της Αταλάντα από το 2016 έως το 2025, οδηγώντας τη μέχρι και το Champions League.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
258
212
105
84
60
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo