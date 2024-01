Μέσα σε λίγες ώρες, η Ρόμα άλλαξε… σελίδα στον πάγκο της, με τον Ζοζέ Μουρίνιο να αποχωρεί συγκινημένος και τον Ντανιέλε Ντε Ρόσι να αναλαμβάνει χρέη προπονητή.

Ο Ζοζέ Μουρίνιο απολύθηκε από την Ρόμα την Τρίτη (16.01.2024) με τον διάσημο Πορτογάλο τεχνικό να “πληρώνει” το κακό ξεκίνημα των “τζιαλορόσι” τη φετινή σεζόν στη Serie A.

Ο Μουρίνιο έγινε ο 60ος προπονητής της Ρόμα τον Μάιο του 2021 και οδήγησε τη Ρόμα στην κατάκτηση του Europa Conference League το 2022, αλλά και στον τελικό του Europa League την περσινή σεζόν.

O “Special One” δέθηκε με τους πάντες στη Ρώμη, κάτι που φάνηκε κατά την αποχώρησή του από το προπονητικό κέντρο της Τριγκόρια. Συγκεκριμένα, ο Ζοζέ Μουρίνιο σταμάτησε στο δρόμο να αποχαιρετήσει τους οπαδούς της Ρόμα, που τον περίμεναν για το τελευταίο “αντίο” με τον 60χρονο τεχνικό να είναι εμφανώς συγκινημένος.

An emotional Jose Mourinho stops to say goodbye to Roma fans, as he leaves Trigoriapic.twitter.com/bNUCIWdUGC