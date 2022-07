Μπελάδες με την τροχαία της Λισαβόνας, απέκτησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον Πορτογάλο σταρ να παρκάρει τη πολυτελή Rolls Royce του σε αποκλειστικό χώρο στάθμευσης ταξί.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εκτός από την αγάπη του για το ποδόσφαιρο, τρέφει λατρεία και για τα πολυτελή αυτοκίνητα. Ο Πορτογάλος αστέρας της Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ υπέπεσε σε παράβαση, καθώς πάρκαρε την πολυτελή Rolls Royce του σε χώρο στάθμευσης ταξί.

Το αποτέλεσμα ήταν η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την ομαλή λειτουργία των δρόμων της Λισαβόνας να μπλοκάρει τις ρόδες του πολυτελούς οχήματος.

that’s not true … even @Cristiano can’t escape to EMEL. 😂 https://t.co/456MObrLeM pic.twitter.com/YL8Qw2dHWZ