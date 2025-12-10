Ροντινέι: «Έκλεισα τρία χρόνια στον Ολυμπιακό, είμαι ένας από εσάς, ένας πολεμιστής του Πειραιά»

Ο Ροντινέι με ανάρτησή του στο instagram θύμισε στους φίλους του Ολυμπιακού ότι πριν από ακριβώς τρία χρόνια είχε έρθει στην ομάδα του Πειραιά και έκτοτε έγινε ένα με αυτή.

Ο Ολυμπιακός βρήκε στο πρόσωπο του Ροντινέι το κατάλληλο πρόσωπο για τη θέση του δεξιού μπακ, ο οποίος έχει πάρει και το περιβραχιόνιο της ομάδας. Ο Βραζιλιάνος φαίνεται πως απολαμβάνει την παρουσία του στους «ερυθρόλευκους» και δήλωσε πως είναι «πολεμιστής του Πειραιά».

Τα λόγια του Ροντινέι στην ανάρτησή του

«Σήμερα συμπληρώνονται ακριβώς 3 χρόνια από την ημέρα που έφτασα στην Ελλάδα, την ημέρα που παρουσιάστηκα ως παίκτης του Ολυμπιακού. Αυτή ήταν η ημέρα που άρχισα να γράφω ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου. Μπορώ να πω ότι είμαι ένας από εσάς, ένας ακόμη πολεμιστής του Πειραιά.

Σε 3 χρόνια έχουμε ζήσει πράγματα που μου φαίνονται περισσότερα από 10, αλλά μπορώ να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος εδώ και ελπίζω να συνεχίσω να σας φέρνω χαρά στην προσπάθεια επίτευξης σπουδαίων πραγμάτων για όσο περισσότερο μπορώ.

Σας ευχαριστώ όλους για όλο τον σεβασμό που μου έχετε. Ζητώ συγγνώμη για τα λάθη και τις αποτυχίες, αλλά να είστε σίγουροι ότι όσο φοράω αυτή τη φανέλα θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό».