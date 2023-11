Μπορεί να… κρέμασε τα ποδοσφαιρικά παπούτσια, αλλά ο Ροντρίγκο Παλάσιο φόρεσε τα μπασκετικά και παίζει στην έκτη κατηγορία του ιταλικού μπάσκετ.

Ο Ροντρίγκο Παλάσιο είχε μια σημαντική ποδ0οσφαιρική καριέρα, παίζοντας για τις Μπάνφιλντ, Μπόκα Τζούνιορς, Τζένοα, Ίντερ, Μπολόνια και Μπρέσια και πετυχαίνοντας 177 γκολ σε 607 αγώνες.

Τώρα όμως, ο 41χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής έχει αφήσει… πίσω του το χώρο του ποδοσφαίρου και το “γύρισε” στο μπάσκετ.

Ο Παλάσιο αγωνίζεται στην 6η κατηγορία του ιταλικού μπάσκετ με τη φανέλα της Πολισπορτίβα Γκαρενιάνο. Ο Αργεντινός παίζει σαν γκαρντ, έχοντας 11.7 πόντους μέσο όρο. Μάλιστα, στο τελευταίο ματς του ήταν ο πρώτος σκόρερ με 16 πόντους στη νίκη της Πολισπορτίβα Γκαρενιάνο με 70-60 επί της Σαν Πίο.

