Το… Last Dance του Ρότζερ Φέντερερ ήταν γεμάτο συγκινητικές στιγμές και δάκρυα. Από τις πιο “δυνατές” εικόνες της χθεσινής βραδιάς (23.09) η αγκαλιά του Ελβετού με τα μέλη της οικογένειας του.

Η συγκίνηση στην “O2 Arena” ήταν διάχυτη, αμέσως μετά το τελευταίο ματς του Ρότζερ Φέντερερ. Η οικογένεια του Ελβετού τενίστα έβαλε κι αυτή τα κλάματα, βλέποντας τον σπουδαία αθλητή να αποχαιρετά συγκινημένος τους φιλάθλους και τους υπόλοιπους αθλητές.

Ο 41χρονος τενίστας έσπευσε να καθησυχάσει τα παιδιά του, τονίζοντας πως δεν κλαίει επειδή είναι στεναχωρημένος, αλλά επειδή είναι πολύ χαρούμενος., δίνοντας τους -παράλληλα- και μια δυνατή αγκαλιά στη σύζυγό του, Μίρκα.

‘i’m so happy. i’m not sad. ok?’



roger federer to his children 💔 pic.twitter.com/bdDKSM5k42