Ρούμπλεφ – Τσιτσιπάς: Έχασε το ντέρμπι στο Ρότερνταμ ο Στέφανος (videos)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδωσε μεγάλη “μάχη” κόντρα στον Αντρέι Ρούμπλεφ στον ημιτελικό του Ρότερνταμ, αλλά ηττήθηκε τελικά με 2-0 σετ (6-3, 7-6 (2)), χάνοντας και την πρόκριση για τον τελικό του τουρνουά.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας “πάλεψε” μέχρι τέλους το πρώτο σετ και έχασε 5 μπρέικ πόιντ πριν “λυγίσει” με 6-3 από τον αντίπαλό του. Οριακό ήταν όμως και το δεύτερο σετ.

Ο Τσιτσιπάς κράτησε μέχρι τέλους το σερβίς και θα μπορούσε σε δύο περιπτώσεις να “πιέσει” για ένα μπρέικ, αλλά κάποια δικά του αβίαστα λάθη και οι εκπληκτικές επιστροφές του Ρώσου, έφεραν το ματς στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Στέφανος είχε άσχημα χτυπήματα από την αρχή και δεν προέβαλε καν αντίσταση στον Ρούμπλεφ, ο οποίος και “έκλεισε” το ματς με 7-6 (2).

Ο Ρώσος πανηγύρισε έτσι τη 19η σερί νίκη του σε ΑΤΡ 500 και την πρόκρισή του στον τελικό του τουρνουά, ενώ ο Τσιτσιπάς κοιτάζει τα επόμενα τουρνουά κι ενώ αναμένεται να βρεθεί ξανά κι επίσημα, στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης.

1⃣9⃣ – 0⃣@AndreyRublev97 makes it 19 wins in a row at ATP 500s as he powers past Tsitsipas 6-3, 7-6(2) into his first @abnamrowtt 💪 pic.twitter.com/89hrgPHrAS