Ο χωρισμός της Σακίρα από τον Πικέ συνεχίζει να απασχολεί τα Μέσα, ειδικά στην Ισπανία και οι νέες φήμες θέλουν τον ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα να έχει απατήσει την Κολομβιανή τραγουδίστρια με το σούπερ μόντελ, Μπαρ Ραφαέλι.

Πιο συγκεκριμένα τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ένας φωτογράφος που παρακολουθούσε το ζευγάρι στην αρχή της σχέσης του, είχε δει τον Πικέ να διατηρεί παράνομο δεσμό με την Ισραηλινή, η οποία είχε τότε χωρίσει από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Οι δυο τους είχαν διαψεύσει το γεγονός και πρόσφατα η Ραφαέλι δήλωσε ότι η σχέση τους ήταν φυσική, αλλά στην Ισπανία θεωρούν ότι ο Πικέ είχε αρχίσει να απατάει την Σακίρα από τα πρώτα χρόνια της κοινής ζωής τους.

