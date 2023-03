Η Μαρία Σάκκαρη δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Αρίνα Σαμπαλένκα στα ημιτελικά του Indian Wells, με τη Λευκορωσίδα να επικρατεί άνετα με 2-0 σετ (6-2, 6-3) της Ελληνίδας τενίστριας.

Η Μαρία Σάκκαρη προσπάθησε αλλά δεν μπόρεσε να κοιτάξει στα μάτια το No.2 της παγκόσμιας κατάταξης, Αρίνα Σαμπαλένκα, η οποία πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Indian Wells, όπου θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Σβιόντεκ – Ριμπάκινα.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα υποχωρήσει κι άλλο στην παγκόσμια κατάταξη μετά το τέλος του τουρνουά και θα προσπαθήσει στις επόμενες διοργανώσεις να πάρει και πάλι τα πάνω της.

Όσον αφορά στον ημιτελικό με τη Σαμπαλένκα, η Μαρία Σάκκαρη, No.7 της παγκόσμιας κατάταξης, δεν μπόρεσε να απειλήσει ποτέ τη Λευκορωσίδα.

Η Σαμπαλένκα έσπασε με άνεση το σερβις της Ελληνίδας πρωταθλήτριας στο πρώτο σετ και έκανε το 1-0 με 6-2 στα γκέιμ.

catch her if you can 😼@SabalenkaA | #TennisParadise pic.twitter.com/oPzCfktDcW