Στα… σαλόνια της Bundesliga και πάλι η Σάλκε μετά την απίθανη ανατροπή που έκανε επί της Ζανκτ Πάουλι (3-2).

Ένα χρόνο μετά τον υποβιβασμό της, η Σάλκε κατάφερε να επιβεβαιώσει το καλύτερο.. σενάριο και να επιστρέψει στη Bundesliga. Με τρομερή ανατροπή -στο δεύτερο μέρος κόντρα στη Ζανκτ Πάουλι- οι “Βασιλικοί μπλε” πήραν το “τρίποντο” (3-2) και μαζί τη μαθηματική άνοδο στα ποδοσφαιρικά… σαλόνια στη γερμανία.

Η Σάλκε βρέθηκε να χάνει με 2-0 στο ημίχρονο όπως ανέτρεψε την κατάσταση απέναντι στη Ζανκτ Πάουλι και εξασφάλισε την άνοδο από την προ-τελευταία αγωνιστική στη δεύτερη κατηγορία.

Η Ζανκτ Πάουλι ήταν αποτελεσματική στο πρώτο ημίχρονο και κατάφερε να σκοράρει δύο φορές με τον 19χρονο, Ματάνοβιτς.

Η Σάλκε αντέδρασε και πέτυχε σπουδαία ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο. Μείωσε με πέναλτι του Τερόντε στο 47′, ισοφάρισε με τον ίδιο παίκτη στο 71′ και πήρε τη νίκη με τον Ζάλαζαρ να έρχεται από τον πάγκο και να δίνει τη νίκη στην ομάδα του στο 78′.

Η Ζανκτ Πάουλι, η οποία ουσιαστικά έχασε τις ελπίδες της για να διεκδικήσει την άνοδο μέσω των μπαράζ, τελείωσε τον αγώνα με 9 παίκτες μετά τις αποβολές των Μαρσέλ Μπέιφους στο 81΄ και Ιγκόρ Ματάνοβιτς στις καθυστερήσεις.

Έτσι, οι παίκτες της Σάλκε έβαλαν «φωτιά» στην «Veltins Arena», με τους οπαδούς της ομάδας να πετάνε πυροτεχνήματα αρκετή ώρα πριν τη λήξη του ματς και τον διαιτητή να προειδοποιεί ακόμα και με οριστική διακοπή του. Παρά τα… εμπόδια που προέκυψαν, το ματς ολοκληρώθηκε, με την Σάλκε να κερδίζει την άνοδο και μερίδα οπαδών να κάνει “ντου” στον αγωνιστικό χώρο.

Schalke fans invade the pitch after their club secured promotion back to the Bundesliga.



📹 @matt_4d pic.twitter.com/fEnu6TvH2s